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روسيا.. توقعات بارتفاع جديد على أسعار الغاز في أوروبا

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روسيا.. توقعات بارتفاع جديد على أسعار الغاز في أوروبا
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك اليوم الأحد إن أسعار الغاز في أوروبا قد تستمر في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة في ظل سياسات الاتحاد الأوروبي قصيرة النظر.

وأضاف نوفاك أن سياسة قصر النظر ستؤدي إلى انهيار أسواق الطاقة في أوروبا وتحديدا في بدايات فصل الشتاء القادم.

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ويذكر أن أسعار الغاز كانت قد بلغت 3541 دولارا أمريكيا في شهر أغسطس الماضي وهذا يعتبر ارتفاعا غير مسبوقا مقارنة بالانخفاض في الأسعار خلال أشهر الصيف التي تلت الارتفاع غير المسبوق الذي وصلت إليه في شهر مارس إذ بلغت فيه الأسعار 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.  

من جهته أشار أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم إلى أن أسعار الغاز قد تتجاوز الـ 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.

وبحسب ما نشرته وكالة تاس فإن خبراء الطاقة يتوقعون وصول أسعار الغاز إلى أكثر من 5000 دولار لكل 1000 متر مكعب في حال حدوث منخفضات جوية حادة خلال فصل الشتاء.

المصدر: تاس

 

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