بريطانيا عاجزة عن تأمين التعليم المجاني للاجئين

أعلنت هيئة تعليم اللاجئين في المملكة المتحدة أن بريطانيا غير قادرة على تأمين التعليم العالي المجاني للاجئين.

ووفقا للتقارير التي نشرتها قناة سكاي نيوز نقلا عن هيئة تعليم اللاجئين في بريطانيا فإن المملكة غير قادرة على تقديم التعليم المجاني للاجئين وأطفالهم بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في السنوات الأخيرة.

إقرأ المزيد

وأضافت الهيئة أن حاجز اللغة وقلة الوعي بمتطلبات وإجراءات الكليات والجامعات يقف عائقا أمام رغبة هؤلاء اللاجئين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وأشارت إلى أن حرمان هؤلاء الطلاب من حقهم في التعليم يشكل عقبة أمام تحقيقهم لآمالهم المستقبلية.

المصدر: نوفوستي