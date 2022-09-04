مصدر دبلوماسي: روسيا لا تخطط لتغيير سفيرها لدى الولايات المتحدة

صرح مصدر دبلوماسي روسي، بأن موسكو لا تخطط بعد لتغيير سفيرها في الولايات المتحدة.

ووفقا للمصدر، فإن تغيير السفير الروسي في الولايات المتحدة غير مخطط له حاليا.

وفي وقت سابق، ذكرت السفارة الأمريكية في روسيا أن السفير الأمريكي جون سوليفان أنهى عمله كسفير في موسكو وغادر العاصمة الروسية اليوم الأحد، وستتولى نائبة السفير إليزابيث رود منصب القائم بأعمال الولايات المتحدة في روسيا حتى وصول خليفة سوليفان.

المصدر: تاس