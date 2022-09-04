القيادة المركزية الأمريكية حول "الأسد المتأهب": تهديدات هجينة تواجه الشركاء في الشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن تهديدات هجينة من جهات حكومية وغير حكومية تواجه شركاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وقالت في بيان إن مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن "تعكس التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها في الشرق الاوسط"، في مواجهة ما قالت إنها "أعمال عدوانية من قوى خبيثة في جميع أنحاء العالم".

بيان من القيادة المركزية الأميركية بمناسبة إنطلاق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب" في المملكة الأردنية الهاشمية@ArmedForcesJO@USEmbassyJordanpic.twitter.com/32gsLgnwWc — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) September 4, 2022

وأضافت أن تمرين الأسد المتأهب من "الشراكات التي تمكننا من مواجهة التهديدات المستمرة".

وأوضحت أن التمرين يشمل استخدام قاذفات قنابل بعيدة المدى والتهديدات السيبرانية والدفاع الصاروخي والأمن البحري والحدودي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "ملتزمون بالرد على التهديدات ضد حلفائنا في المنطقة من أي جهة".

وانطلقت في الأردن، اليوم الأحد، مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة 27 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويشارك في المناورات نحو 1700 عسكري أمريكي و2200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية، و400 عنصر من الدول الأخرى تشارك في هذه التدريبات.

المصدر: RT