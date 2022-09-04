رؤساء وقادة دول يشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى الشرق الاقتصادي"

قال الكرملين إن وفودا وقادة دول سيشاركون في الجلسة الكاملة لمنتدى "الشرق الاقتصادي" في 7 سبتمبر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يعقد في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.

وبحسب بيان الكرملين، سيحضر رئيسا وزراء أرمينيا ومنغوليا وممثل ميانمار ورئيس البرلمان الصيني الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF) إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 سبتمبر.

كما سيشارك رئيسا الحكومتين الهندية والماليزية ناريندرا مودي وإسماعيل صبري يعقوب في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو.

كما أن وفودا من دول غير صديقة تخطط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي السادس في روسيا، بحسب ما ذكره سابقا وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف.

وموضوع الجلسة العامة لهذا العام هو "نحو عالم متعدد الأقطاب". ومن المقرر أن يبدأ في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (8:00 بتوقيت موسكو) في 7 من سبتمبر الجاري.

ويشار إلى أن بوتين سيعقد خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مع السياسيين الأجانب المشاركين في المنتدى.

والمنتدى الاقتصادي العالمي "الشرق الاقتصادي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016. ويعقد هذا العام من 5 إلى 8 سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (FEFU) في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، وتشمل فعاليات المنتدى أكثر من 70 حدثا تجاريا.

المصدر: نوفوستي، .rbc.ru