تعيين اللواء هرتسي هاليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي

أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الوزير بيني غانتس اختار ترشيح اللواء هرتسي هاليفي إلى منصب رئيس أركان الجيش الثالث والعشرين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "قرر وزير الدفاع بيني غانتس اليوم (الأحد 4 سبتمبر 2022) ترشيح النائب الحالي لرئيس هيئة الأركان العامة الميجور جنرال هيرزي هاليفي إلى منصب الرئيس الثالث والعشرين لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "تم اتخاذ القرار بعد عملية تقييم شاملة أجريت على مدى عدة أشهر".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد: "إن اختيار اللواء هرتسي هاليفي لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع هو اختيار سليم وطبيعي".

وتابع: "‏اللواء هاليفي هو ضابط متفوق حقق الكثير من الإنجازات وإنني على ثقة بأنه سيقود جيش الدفاع إلى تحقيق إنجازات كثيرة وكبيرة".

المصدر: مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي