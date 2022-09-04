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تعيين اللواء هرتسي هاليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي

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تعيين اللواء هرتسي هاليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي
RT
اللواء هرتسي هاليفي ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الوزير بيني غانتس اختار ترشيح اللواء هرتسي هاليفي إلى منصب رئيس أركان الجيش الثالث والعشرين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "قرر وزير الدفاع بيني غانتس اليوم (الأحد 4 سبتمبر 2022) ترشيح النائب الحالي لرئيس هيئة الأركان العامة الميجور جنرال هيرزي هاليفي إلى منصب الرئيس الثالث والعشرين لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "تم اتخاذ القرار بعد عملية تقييم شاملة أجريت على مدى عدة أشهر".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد: "إن اختيار اللواء هرتسي هاليفي لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع هو اختيار سليم وطبيعي".

وتابع: "‏اللواء هاليفي هو ضابط متفوق حقق الكثير من الإنجازات وإنني على ثقة بأنه سيقود جيش الدفاع إلى تحقيق إنجازات كثيرة وكبيرة".

المصدر: مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي

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