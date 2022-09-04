بيسكوف: أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي ستدفع ثمنها

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي سيتوجب عليها دفع ثمنها، وها هي تدفع الثمن الآن "بخروجها من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بها".

وأضاف بيسكوف: "لقد عاشوا بشكل مريح للغاية وبرفاهية، وهنا بالضبط وحول هذا الموضوع تصب كلمات ماكرون بأن هذه الحقبة ستنتهي بالنسبة لأوروبا. لقد ارتكبوا الكثير من الأخطاء وسيتعين عليهم دفع ثمنها، وهم يدفعون ثمنها الآن من خلال خروجهم من إطار الراحة والرفاهية التي اعتادوها".

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ولفت بيسكوف إلى أن الوضع في أوروبا سيتدهور مع قدوم الشتاء وموجات البرد.

وأضاف أن "رفض أوروبا السخبف لخدمة معدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم ليس خطأ شركة غازبروم، ولكن وفقا للعقد، يجب عليهم صيانتها، فهذا ليس خطأ شركة غازبروم إنه خطأ هؤلاء السياسيين الذين اتخذوا قرارا بشأن العقوبات. وهؤلاء السياسيون المؤسفون هم الذين يجبرون الآن مواطنيهم على الموت بسبب الصدمات عندما يرون فواتير الكهرباء. والآن، عندما يصبح الجو أكثر برودة ، سيصبح الوضع أسوأ".

من جانب آخر وصف بيسكوف الوضع بدعم الاتحاد الأوروبي لنظام كييف، بالمروع، منوها بأنه من الفظاعة أن تكون الأسلحة الألمانية في أيدي النازيين الذين أطلقوا النار على الجيش الروسي، قائلا: "حقيقة أن الأسلحة الألمانية في أيدي المتطرفين الذين يطلقون النار على رجالنا هي حقيقة وحشية. وحقيقة أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تدعم بلدا يسمح نظامه للنازيين بالسير في الشوارع مع الرموز النازية هو في الواقع أمر مروع".