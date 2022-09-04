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الكرملين: موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع كييف حول كيفية تلبية شروط روسيا

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الكرملين: موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع كييف حول كيفية تلبية شروط روسيا
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف ممكنة لكنها ستتمحور حول "كيف سيتم الوفاء بشروط روسيا من قبل أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف في رد على سؤال صحفي عما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع فلاديمير زيلينسكي: "بالطبع لدينا، وهو حول كيفية تلبية شروطنا".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت شروط موسكو ستظل كما هي، أجاب المتحدث باسم الكرملين" بكل تأكيد".

المصدر: نوفوستي

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