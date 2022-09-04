رئيس الحكومة الأوكرانية في ألمانيا

وصل رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميغال إلى ألمانيا، في زيارة يأمل من خلالها الحصول على دعم أقوى وطي صفحة التوترات الأخيرة بين كييف وبرلين.

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وقبل وصوله، أشار دنيس شميغال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إلى "التقدم الهائل" الذي حققته ألمانيا. وقال: "في البداية، كانت تقدم فقط معدات الحماية أو خوذات واقية. الآن، تقدم معدات حربية متطورة من قاذفات صواريخ متعددة ومدفعية".

لكنه أضاف "بالطبع، نريد الحصول على المزيد من الأسلحة والمعدات في أسرع وقت ممكن. وعلينا أيضا تغيير فلسفتنا في ما يتعلق بعمليات التسليم: يجب تزويدنا بدبابات قتالية حديثة"، في وقت تتلقى بلاده حتى الآن معدات معظمها من النماذج القديمة.

وقال "ننتظر من الولايات المتحدة دبابات أبرامز من الجيل الثاني ومن ألمانيا دبابات ليوبارد2. أوكرانيا بحاجة إلى الدبابات الحديثة".

وأشار شيمغال إلى أن "ألمانيا أعلنت أيضا عن تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي إيريس-ت"، موضحا أن بلاده قد تطلب ما مجموعه 12 نظاما لحماية مجالها الجوي.

والتقى شميغال اليوم الأحد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قبل لقائه المستشار أولاف شولتس.

وأثار موقف ألمانيا المتردد تجاه موسكو، في أعقاب شن العملية الخاصة الروسية قبل ستة أشهر، وعدم تقديمها الدعم العسكري لكييف في مرحلة أولى، غضبا شديدا لدى حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك، ومنذ أسبوع، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في براغ أن ألمانيا ستتحمل "مسؤولية خاصة" لمساعدة أوكرانيا على تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوي.

ووعد بتقديم دعم لكييف "طالما تطلب الأمر ذلك"، وتقديم المساعدة لإعادة إعمار أوكرانيا، موضحا أنه "مجهود لعدة أجيال".

وسيعقد مؤتمر خبراء بشأن إعادة إعمار البلاد في 25 أكتوبر في برلين، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فن دير لاين.

المصدر: أ ف ب