"نجمة داود الحمراء": 5 جرحى جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن (فيديوهات)

أفادت "نجمة داود الحمراء" بارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بغور الأردن إلى 5.

وقالت "نجمة داود الحمراء": "5 جرحى منهم 2 بحالة متوسطة"، جراء إطلاق النار على الحافلة إسرائيلية بغور الأردن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى "إصابة سائق حافلة مستوطنين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار على شارع 90 بغور الأردن".

وقال الإعلام العبري إن "عملية إطلاق النار في غور الأردن نفذت بسيارتين، الأولى وصل بها منفذو العملية، وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها، وانسحبوا بسيارة ثانية من المكان".

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة وفرار ثالث".

المصدر: RT