الدفاع الروسية: أوكرانيا كانت الجمهورية الأكثر إشكالية من حيث سحب الأسلحة النووية من أراضيها

صرح رئيس الدائرة الـ12 بوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوليسنيكوف، أن أوكرانيا تعتبر الجمهورية الأكثر إشكالية بين الجمهوريات السوفيتية السابقة من حيث إزالة الأسلحة النووية.

وقال كوليسنيكوف في بث قناة "زفيزدا" الروسية، اليوم الأحد: "تم سحب القذائف النووية من أراضي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة وفق الخطط الموجودة بشكل عام. وكانت أوكرانية الأكثر إشكالية... وقامت الدائرة الرئيسية الـ12 بالذات بسحب القذائف النووية والمعدات الخاصة والوثائق من أراضيها. وفيما بعد تم ضمان خزن هذه القذائف في قواعدنا المركزية. وانتهت عملية السحب في عام 1996".

ووقعت روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا في 23 مايو عام 1992 في لشبونة معاهدة مكملة لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت-1). وتعهدت الجمهوريات السوفيتية السابقة، بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا، بالانضمام بأسرع ما يمكن ألى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدول غير نووية. وتم نقل وإزالة الأسلحة النووية من بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا وفق الاتفاقيات الموجودة مع روسيا. وأنهت كازاخستان عملية نقل أسلحتها النووية إلى روسيا في مايو عام 1995، وأوكرانيا – في يونيو عام 1996، وبيلاروس – في نوفمبر عام 1996.

وتقوم الدائرة الرئيسية الـ12 لوزارة الدفاع الروسية بتخزين وخدمة القذائف النووية. وتضم الدائرة أيضا خدمة الإشراف الخاص التي تتابع إجراء التجارب النووية في الدول الأخرى وكذلك الميدان لإجراء التجارب النووية في أرخبيل نوفايا زيمليا الواقع في شمال روسيا.

المصدر: تاس