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الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

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الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات عسكرية قرب الحدود اللبنانية
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن البدء بتمرين عسكري على الحدود اللبنانية، يستمر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "يبدأ اليوم تمرين عسكري على الحدود اللبنانية يستغرق حتى مساء يوم الثلاثاء".

وأضاف: "خلال التمرين، سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة"، لافتا إلى أنه "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022".

المصدر: RT

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