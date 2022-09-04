الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن البدء بتمرين عسكري على الحدود اللبنانية، يستمر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "يبدأ اليوم تمرين عسكري على الحدود اللبنانية يستغرق حتى مساء يوم الثلاثاء".

وأضاف: "خلال التمرين، سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة"، لافتا إلى أنه "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022".

يبدأ اليوم تمرين عسكري على الحدود اللبنانية يستغرق حتى مساء يوم الثلاثاء.

خلال التمرين سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة.

تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في اطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 4, 2022

المصدر: RT