مسؤول بلغاري سابق يتنبأ بعواقب خطيرة بسبب "الغباء الذي ترتكبه سلطات البلاد فيما يتعلق بروسيا"

قال نائب وزير الطاقة السابق في بلغاريا، يافور كويومدجييف، إن بلغاريا تنتظر أسعار غاز لا تطاق بسبب الغباء الذي ترتكبه سلطات البلاد فيما يتعلق بروسيا.

وأوضح المسؤول السابق أن أسعار الوقود سترتفع، على الرغم من أن شبه جزيرة البلقان لم تشهد سابقا نقصا في الغاز بسبب الإمدادات من روسيا، وبدرجة أقل الإمدادات من أذربيجان.

وأضاف: "عندما نتخلى نحن أنفسنا عن العقد (مع روسيا) الذي يضمن لنا التزود بلوقود والقدرة على التنبؤ، يحدث ما نراه الآن. هذا هو أكبر غباء يمكن القيام به، وهو الشراء من السوق، والتخلي عن عقد طويل الأجل بأسعار يمكن التنبؤ بها".

وقال إن ما نشهده في السوق الآن هو جنون، وعمليا عادت بلغاريا لشراء نفس الغاز الروسي مرة أخرى، لكنه من السوق العالمية وبأسعار مرتفعة.

واشار إلى أن السلطات البلغارية ستجد نفسها مضطرة إلى الاقتراض لدفع ثمن الوقود هذا الشتاء.

المصدر: نوفوستي