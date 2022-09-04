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الجيش الإسرائيلي يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير في قاعدة القبة الحديدية بالجنوب للمرة الأولى

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الجيش الإسرائيلي يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير في قاعدة القبة الحديدية بالجنوب للمرة الأولى
AP
القبة الحديدية
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لأول مرة، سمح الجيش الإسرائيلي للقناة الإيرانية المعارضة "إيران إنترناشيونال" بدخول قاعدة القبة الحديدية بالجنوب والتحدث مع قادة وجنود الوحدات العاملة بالقاعدة، وفق الإعلام العبري.

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وكشفت قناة "I24" أن قائد البطارية أساف قال للمراسل الإيراني: " القبة الحديدية ليست سوى جزء من نظام الدفاع الإسرائيلي، الذي يضم أربعة أنظمة مختلفة قادرة على حماية أجواء إسرائيل من الصواريخ قصيرة وطويلة المدى من حزب الله وإيران".

وأمس السبت، أعلن جهاز الأمن الإيراني تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران بشمال إيران، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، حيث ذكرت دائرة الأمن في محافظة مازندران في بيانها أنه "تم ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".

المصدر: "I24" + "فارس"

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