أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية.. مصرع مهاجر وإنقاذ 6 قبالة أيدن التركية

لقي مهاجر مصرعه وجرى إنقاذ 6 آخرين قبالة سواحل ولاية أيدن غربي تركيا، وذلك بعد أن أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

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وقالت مصادر أمنية أمس السبت، إن فرق خفر السواحل التركي تلقت نداء استغاثة من مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن زورق مطاطي قبالة قضاء "قوش أداسي".

وأوضحت أن الفرق نفذت عملية في المنطقة وعثرت على 7 مهاجرين يحملون جنسية ليبيريا وكانوا على متن الزورق، لكن تبين أن أحدهم لقي مصرعه.

وأظهرت التحريات أن القوات اليونانية أجبرت هؤلاء المهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

ونقلت فرق خفر السواحل جثة المهاجر المتوفى إلى قسم المشرحة في مشفى قوش أداسي الحكومي، وسلمت المهاجرين الآخرين إلى مديرية الهجرة في ولاية أيدن.

المصدر: الأناضول