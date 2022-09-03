مجلس الأمن يدين الهجوم على مسجد في هرات بأفغانستان

دان مجلس الأمن الدولي السبت "بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في أفغانستان، بما في ذلك الهجوم على مسجد جازارجاه في مدينة هرات الأفغانية" الجمعة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، أوضح فيه أن الهجوم المذكور أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة عدد أكبر، بحسب موقع "أوردو بوينت" الباكستاني.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "خالص تعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين".

وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.. مشددين على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة.

وفي هذا السياق، حثوا كافة الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا مجددا على "ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية".

المصدر: وكالات