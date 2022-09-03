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متحدث باسم الخارجية الأمريكية: بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

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متحدث باسم الخارجية الأمريكية: بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
Gettyimages.ru
مفاعل بو شهر
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 قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن الرئيس جو بايدن "لن يسمح للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف وربيرغ في تصريحات متلفزة أن الرئيس بايدن لن يبرم أي اتفاق لا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وتابع أن الرئيس بايدن كان واضحا جدا في هذا الشأن، وكنا نعلم جميعا كافة التفاصيل بشأن تخصيب إيران اليورانيوم من خلال اتفاق عام 2015م.

وأكمل وربيرغ، أنه بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي مع إيران لم نعد نعرف تفاصيل البرنامج النووي الإيراني وتطوراته.

المصدر: د ب أ

 

 

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