مبعوث الأمم المتحدة يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

التقى المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا السبت ممثلين لجبهة البوليساريو في تندوف بالجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة.

والتقى دي ميستورا في مخيم للاجئين الصحراويين رئيس وفد مفاوضي البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب خطري آدوه وممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة عمر سيدي محمد.

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وأكد سيدي محمد أن جبهة البوليساريو "ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".

وأضاف أن "جبهة البوليساريو مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

المصدر: ا ف ب