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الخارجية الأردنية تدين تفجير مسجد في أفغانستان

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الخارجية الأردنية تدين تفجير مسجد في أفغانستان
Globallookpress
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غربي أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجارا هائلا هز أحد أكبر المساجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 28 شخصا، بينهم إمام المسجد، وإصابة 45 آخرين.

المصدر: بترا

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