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الأمن الإيراني: تفكيك خلية تجسس مرتبطة بالموساد شمال البلاد

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الأمن الإيراني: تفكيك خلية تجسس مرتبطة بالموساد شمال البلاد
AP Erfan Kouchari/Tasnim
صورة أرشيفية
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أعلن جهاز الأمن الإيراني اليوم السبت تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال إيران، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وذكرة دائرة الأمن في محافظة مازندران في بيانها أنه "تم ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".

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وتابع: "تم تدريب عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وقالت وزارة الأمن الإيرانية في مطلع شهر أغسطس الماضي إن "عناصرها اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية، من بينهم أعضاء رئيسيون من أتباع الفرقة البهائية المنحرفة في إيران".

المصدر: وكالة فارس

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