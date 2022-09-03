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ناشط حقوقي أمريكي يصف حياة المواطنين الأمريكيين بالجحيم بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا

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ناشط حقوقي أمريكي يصف حياة المواطنين الأمريكيين بالجحيم بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا
Globallookpress Dennis Van Tine
الناشط الحقوقي الأمريكي أجامو بركة
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اعتبر الناشط الحقوقي الأمريكي أجامو بركة أن الأمريكيين، بسبب الإنفاق الهائل للإدارة الأمريكية على توريد الأسلحة لأوكرانيا والحرب الهجينة ضد روسيا، يعيشون في جحيم.

وقال: "الناس في الولايات المتحدة في الجحيم، بينما طلبت إدارة بايدن من الكونغرس 11 مليار دولار أخرى لحرب الولايات المتحدة وحلف الناتو غير المعلنة ضد روسيا".

ووفقا للناشط، فإنه لا يجب على الطبقة العاملة الأمريكية أن تدفع ثمن الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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