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بولندا تدعو ألمانيا لإجراء مفاوضات بشأن التعويضات عن أضرار الحرب العالمية

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بولندا تدعو ألمانيا لإجراء مفاوضات بشأن التعويضات عن أضرار الحرب العالمية
Legion-Media IP3press
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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده ستوجه دعوة دبلوماسية لألمانيا للتفاوض بشأن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال مورافيتسكي: "سنرسل مذكرة دبلوماسية إلى ألمانيا وندعوها إلى عملية تفاوض. سنحقق ذلك في جميع المنتديات الممكنة وبجميع السبل الممكنة".

وأكد أنه يتعين على ألمانيا دفع تعويضات لبولندا من أجل المصالحة النهائية بين شعبي البلدين.

وتابع: "لكي تكون المصالحة البولندية الألمانية نموذجية، نحتاج إلى تعويض، لأنه بدونها سيظل هناك دائما شعور كبير بالظلم".

المصدر: نوفوستي

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