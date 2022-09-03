الدفاع الروسية: مقتل ثلاثة جنود سوريين جراء هجوم صاروخي شنه إرهابيون في إدلب

أعلن أوليغ إيغوروف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة آخر في هجوم صاروخي شنه إرهابيون في محافظة إدلب السورية.

وقال إيغوروف: "نتيجة قصف صاروخي شنه إرهابيون من منطقة دير سنبل في محافظة إدلب على مواقع القوات الحكومية في قرية حنتوتين، قتل ثلاثة عناصر من القوات المسلحة السورية. وأصيب آخر".

يشار إلى أن تصرفات المسلحين تنتهك أحكام اتفاقيات "أستانا"، التي تضمن إمكانية تنقل السكان المدنيين عبر حدود منطقة خفض التصعيد، بما في ذلك التعليم.

المصدر: تاس