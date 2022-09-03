منظومات الدفاع الجوي الروسية تبدأ العمل في مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون

أعلنت إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا عن بدء عمل منظومات الدفاع الجوي الروسية مساء اليوم السبت مرة أخرى في مدينة نوفا كاخوفكا، وسمع صوت انفجارين.

وقالت الإدارة في بيانها: "الدفاع الجوي بدأ بالعمل مرة أخرى في نوفايا كاخوفكا. كان هناك انفجاران في السماء".

وتخضع مقاطعة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ منتصف مارس. وفي نهاية أبريل، تم تشكيل هيئة الطيران المدني في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تحاول أوكرانيا عرقلة عودة الحياة السلمية، بما في ذلك قصف المواقع المدنية في المناطق السكنية.

المصدر: تاس