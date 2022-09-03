مخزون المياه في السدود الأردنية يسجل مستويات "متدنية قياسية "

أعلنت وزارة المياه والري الأردنية أن مخزون المياه في السدود وصل لأقل من 15% صباح السبت، وهي مستويات "قياسية متدنية".

وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة إن "مخزون السدود وصل إلى مستويات قياسية متدنية، وكان أقل من 15% صباح اليوم السبت"، مشيرا إلى أن حجم المياه المخزن حاليا يبلغ 43 مليون متر مكعب فقط.

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ونوه سلامة إلى أن الأمر يعود للوضع المائي خلال العامين الماضيين والتغيرات المناخية وتراجع الهطل المطري، مما أثر بشكل "كبير" وكذلك الارتفاع الحاد على درجات الحرارة.

وكشف عن استهلاك كميات كبيرة جدا من المياه "لم يسجلها الأردن منذ فترة طويلة" مما شكل عبئا إضافيا على مصادر المياه، وعلى عمليات التزويد المائي في معظم المناطق.

المصدر: المملكة