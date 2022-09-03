إيران: انطلاق مناورة "الاقتدار البحري" للحرس الثوري جنوبي البلاد

أعلنت إيران انطلاق مناورة "الاقتدار البحري" بمشاركة وحدات عسكرية تابعة للقاعدة البحرية الثانية وقطع تابعة لقوات التعبئة من بحرية الحرس الثوري قبالة ميناء "دلوار" في محافظة بوشهر.

وأكد نائب قائد المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري العميد حيدر هنريان مجرد، في تصريح خلال مراسم انطلاق هذه المناورة اليوم السبت، أن "الاستعراض البحري هذا يهدف إلى تخليد ذكرى شهداء المقاومة ضد الاستعمار في إيران ولاسيما الشهيد رئيس علي دلواري رائد النضال ضد الاستعمار البريطاني جنوب البلاد خلال حقبة الثورة الدستورية (1905-1911م)، كما يحمل رسالة السلام والأمن إلى دول الجوار".

وأضاف العميد هنريان مجرد، أن "مناورة الاقتدار البحري تحمل في الوقت نفسه رسالة تحذير الى الأعداء وقوى الاستعمار والاستكبار في عصرنا الحاضر، بأن الرد سيكون مزلزلا على أي خطوة ناجمة عن الخطأ في حساباتهم أو مؤامراتهم الرامية للمساس بوحدة الأراضي وأمن البلاد".

ونوه هذا القائد العسكري أيضا، بمشاركة نحو 300 قطعة بحرية من القوات الشعبية والعسكرية بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري، في مناورة "الاقتدار البحري".

المصدر: إرنا