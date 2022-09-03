سلطات زابوروجيه: الانفجارات في مطار ميليتوبول ناجمة عن عمل وحدات الهندسة على إزالة الأجسام المتفجرة

أكد فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه أن الانفجارات التي وقعت اليوم في مطار ميليتوبول بالمقاطعة ناجمة عن عمل الفرق الهندسية على تدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة.

وقال على حسابه في "تيليغرام": "خلال تمشيط أراضي المطار اليوم، عثرت الوحدات الهندسية على أجسام متفجرة. تم تدمير بعضها على الفور عن طريق تفجيرها، وسيتم تدمير الباقي في المستقبل القريب".

ونفى روغوف الأنباء التي وردت من الجانب الأوكراني بأن الانفجارات التي وقعت في مطار ميليتوبول كانت بفعل مخربين أوكرانيين.

المصدر: تاس