جنرال أمريكي: من الأفضل لزيلينسكي أن يبدأ المفاوضات مع روسيا الآن وليس لاحقا

أكد مارك كيميت مساعد قائد القوات الأمريكية سابقا أنه من الأفضل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يبدأ المفاوضات مع روسيا الآن وليس لاحقا، نظرا لاحتمال خفض الإمدادات العسكرية.

وقال كيميت لصحيفة "وول ستريت جورنال": "تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 775 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في 19 أغسطس. وتشمل المساعدة المزيد من صواريخ جافلين وذخيرة هيمارس بالإضافة إلى صواريخ تاو ومدافع هاوتزر عيار 105 ملم وذخيرة من عيار أصغر". الأنظمة الأخيرة التي تم تقديمها هي أقدم وأقل حداثة من تلك الموجودة اليوم، مما قد يشير إلى أن معدل استخدام الأسلحة في ساحة المعركة يتجاوز إنتاجها. إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين على الناتو التعامل مع خفض مخزونات الأنظمة المتقدمة".

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وبحسب الجنرال فإن هذا سيؤدي إلى مزيد من الضغط من الدول الداعمة واستمرار التضخم وانخفاض الدعم بين السكان.

وأضاف: "يجب أن يدرك زيلينسكي أن خفض الإمدادات سيكون له تأثير كارثي على جيشه، ليس فقط على العمليات في ساحة المعركة، ولكنه سيرسل إشارة إلى شعب أوكرانيا حول انخفاض الدعم الخارجي".

وتابع: "البدء في تسوية دبلوماسية سيكون مزعجا وربما يبدو انهزاميا، لكن هناك فرصة ضئيلة للخروج من المستنقع الحالي، لذلك قد يكون من الأفضل بدء المفاوضات الآن وليس لاحقا".

المصدر: تاس