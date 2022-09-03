بوتين يبحث مع أردوغان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال محادثة هاتفية اليوم السبت، الوضع في أوكرانيا.

وبحسب بيان الكرملين، تم التطرق خلال المحادثة بين الرئيسين إلى الوضع في أوكرانيا، "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو عبر وساطة من الرئيس التركي".

كما أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.

المصدر: نوفوستي