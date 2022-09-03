مصدر: رئيس السلطات العسكرية في ميانمار سيشارك في منتدى الشرق الاقتصادي بروسيا

صرح المكتب الصحفي للسلطات العسكرية في ميانمار أن رئيس المجلس الإداري للبلاد، كبير الجنرالات، مين أونغ هلاينغ، سيشارك في منتدى الشرق الاقتصادي الذي سيعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر اليوم السبت: "بدعوة من منتدى الشرق الاقتصادي والحكومة الروسية سيقوم رئيس مجلس الدولة الإداري ورئيس وزراء ميانمار، كبير الجنرالات، مين أونغ هلاينغ، بزيارة إلى روسيا في المستقبل القريب".

وأضاف البيان: "خلال الزيارة سيشارك رئيس مجلس الدولة الإداري في منتدى الشرق (فوستوك) الاقتصادي السابع الذي سيعقد في الفترة ما بين 5 و8 سبتمبر الجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية حيث سيجري مفاوضات مع مسؤولي الحكومة الروسية بهدف مواصلة تعزيز التعاون واتصالات الصداقة في الاقتصاد وجميع المجالات الأخرى بين حكومتي وشعبي البلدين".

المصدر: نوفوستي