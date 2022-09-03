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مصدر: رئيس السلطات العسكرية في ميانمار سيشارك في منتدى الشرق الاقتصادي بروسيا

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مصدر: رئيس السلطات العسكرية في ميانمار سيشارك في منتدى الشرق الاقتصادي بروسيا
Sputnik
رئيس المجلس الإداري لميانمار، كبير الجنرالات مين أونغ هلاينغ
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صرح المكتب الصحفي للسلطات العسكرية في ميانمار أن رئيس المجلس الإداري للبلاد، كبير الجنرالات، مين أونغ هلاينغ، سيشارك في منتدى الشرق الاقتصادي الذي سيعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر اليوم السبت: "بدعوة من منتدى الشرق الاقتصادي والحكومة الروسية سيقوم رئيس مجلس الدولة الإداري ورئيس وزراء ميانمار، كبير الجنرالات، مين أونغ هلاينغ، بزيارة إلى روسيا في المستقبل القريب".

وأضاف البيان: "خلال الزيارة سيشارك رئيس مجلس الدولة الإداري في منتدى الشرق (فوستوك) الاقتصادي السابع الذي سيعقد في الفترة ما بين 5 و8 سبتمبر الجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية حيث سيجري مفاوضات مع مسؤولي الحكومة الروسية بهدف مواصلة تعزيز التعاون واتصالات الصداقة في الاقتصاد وجميع المجالات الأخرى بين حكومتي وشعبي البلدين".

المصدر: نوفوستي

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