"كلمة واحدة"..أردوغان يشارك في "هاشتاغ" تصدر تركيا وزعيم المعارضة يرد

بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، تصدر هاشتاغ "tek kelim" (بالعربية تعني: كلمة واحدة)، موقع "تويتر" في تركيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، شارك الرئيس أردوغان في "الهاشتاغ" بكتابة كلمة "تركيا"، ليعيد زعيم المعارضة، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كيليتشدارأوغلو، نشر التغريدة معلقا عليها بالقول: "غلاء".

في حين شارك كل من رئيسة حزب "الجيد"، ميرال أكشنار، ورئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان، في "الهاشتاغ"، بكلمة "الحرية".

بينما كتب رئيس حزب "المستقبل"، أحمد داود أوغلو، كلمة "الانتخابات"، وغرد رئيس حزب "السعادة"، تمال كارامولا أوغلو، بكلمة "يكفي".

وسجل عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، مشاركته بكتابة كلمة "أنقرة"، فيما كتب رئيس حزب "النصر"، أوميت أوزداغ: "الأمة التركية".

وانضم رئيس حزب "التغيير"، مصطفى ساريجول، للحملة بكتابة كلمة "التغيير"، كما شارك رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي، بكتابة "السلام".

من جهتها، كتبت قرينة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، في مشاركتها بهذا "الهاشتاغ": "رجب طيب أردوغان".

المصدر: "زمان" + RT