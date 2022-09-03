غيرهارد شرودر: فكرة استيلاء أوكرانيا على القرم لا معنى لها

قال مستشار ألمانيا الأسبق، غيرهارد شرودر، إن فكرة إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا لا معنى لها.

وأضاف المستشار السابق لصحيفة ABC الإسبانية: " فكرة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يمكنه استعادة القرم لا معنى لها. وباستثناء الأقلية التتارية فإن المنطقة روسية".

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وأشار شرودر إلى أن السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي آنذاك، نيكيتا خروشوف، سلم شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، معتقدا أن الاتحاد السوفيتتي "سيستمر بقدر ما تستمر الكنيسة الكاثوليكية".

المصدر: تاس