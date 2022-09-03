مناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2022" الجوية تبدأ يوم 5 سبتمبر
الأناضول
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تعتزم القوات الجوية الأذربيجانية والتركية إجراء مناورات مشتركة بأذربيجان في 5 سبتمبر الجاري.
وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان أمس الجمعة، عن وصول عناصر القوات المسلحة والطائرات الحربية التركية إلى البلاد، للمشاركة في مناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2022/ TurAz Kartal".
وتتضمن المناورات إجراء التخطيط للأنشطة المشتركة للقوات الجوية للبلدين، واختبار جاهزيتها للتفاعل والتنسيق القتالي، وتنفيذ أنشطة البحث والإنقاذ، وغيرها من المهام.
المصدر: الأناضول