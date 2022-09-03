إثر اعتراض يوناني.. تركيا غاضبة من تراجع الناتو عن تهنئة جيشها بعيده

شددت وزارة الدفاع التركية على أن تراجع حلف شمال الأطلسي "ناتو" عن تهنئة الجيش التركي بـ"عيد النصر" إثر اعتراض يوناني، يعني أن الحلف رضي برهن إرادته لعضو أناني متماد.

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وقالت الوزارة تعليقا على حذف حساب قيادة الحلفاء البرية (لاندكوم/ LANDCOM)، المقر الدائم لقوات الناتو البرية، تغريدة هنأت فيها تركيا بـ"عيد النصر"، قالت إن إشارة الحلف إلى عيد النصر التركي لم تكن تمثل مشكلة أو نقطة اعتراض منذ سنوات.

وأضاف البيان "أن حذف الناتو منشور التهنئة بناء على طلب باطل من اليونان، لم يتردد في تخريب مهام الحلف عبر التحرش بالطائرات التركية خلال مهمة للناتو، ألحق أضرارا كبيرة بهوية الحلف المؤسسية ومكانته".

وأعادت قيادة الحلفاء البرية للناتو، الخميس، نشر رسالة تهنئة لتركيا بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس الماضي، بعدما أزالتها في وقت سابق إثر اعتراض اليونان.

وكانت قيادة الحلفاء البرية نشرت باللغة التركية في ذكرى العيد الثلاثاء الماضي، "عيد نصر مبارك".

وتحيي أنقرة كل عام ذكرى الانتصار التركي على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس 1922، الذي يعد عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

المصدر: الأناضول