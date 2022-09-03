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تصريحات جاريد كوشنر عن سماح السعودية باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية تثير تفاعلا (فيديو)

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تصريحات جاريد كوشنر عن سماح السعودية باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية تثير تفاعلا (فيديو)
AP
كوشنر ومحمد بن سلمان
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أثارت تصريحات جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول سماح السعودية باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية، تفاعلا وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل، طرحت المحاورة في "سكاي نيوز" على كوشنر سؤالا عن علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلة: "كانت لديك علاقة جيدة، أو بالأحري يجب علي القول لا تزال على علاقة بمحمد بن سلمان، وحصلت شركتك على صفقة بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي..صفقة وصفها كبار مستشاري الصندوق بأنها غير مربحة من جميع الجوانب..هل كانت علاقتك الشخصية مع بن سلمان هي من جعلتك تحصل على تلك الصفقة؟".

ليجيب كوشنر بالقول: "هم اتخذوا قرارا بالاستثمار، وأنا سعيد جدا بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط".

المصدر: RT

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