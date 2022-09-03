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كندا.. إصابة 8 أشخاص جراء انفجار في مصفاة للنفط (فيديو)

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كندا.. إصابة 8 أشخاص جراء انفجار في مصفاة للنفط (فيديو)
موقع الانفجار
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أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع أمس الجمعة في مصفاة للنفط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، مما أدى إلى جرح 8 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك، جوليان غارلاند، إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" بعيد الساعة 16:00 (06:30 ت غ) في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس.

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة". وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن إصابة 6 أشخاص، أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

المصدر: أ ف ب

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