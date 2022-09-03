توقيف برلمانية تركية متهمة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي (صورة)

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، توقيف النائبة البرلمانية عن "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر، سمرا كوزال بعد رفع الحصانة عنها لـ "انتمائها إلى تنظيم إرهابي مسلح".

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وأوضح صويلو عبر حسابه في "تويتر"، أمس الجمعة، أن الاستخبارات وقوات الأمن ألقت القبض على كوزال وبحوزتها جواز سفر مزور أثناء توجهها إلى ولاية أدرنة المحاذية للحدود اليونانية والبلغارية، رفقة مهرب مهاجرين وشخص يروج للتنظيم الإرهابي (بي كي كي).

وكانت قد رفعت الحصانة البرلمانية عن النائبة كوزال في مارس الماضي بتصويت في البرلمان، بعد انتشار صورها في الصحافة مع إرهابيين من "بي كي كي" مقتولين، وتقريرين عنها حول "انتمائها إلى تنظيم إرهابي مسلح".

Sevgili Kılıçdaroğlu,

Sana üzücü bir haberimiz var:

HDPKK’lı Semra Güzel enselendi.



Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı pic.twitter.com/dPstjJV8Yd — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022

المصدر: الأناضول