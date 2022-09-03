 
مباشر

توقيف برلمانية تركية متهمة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي (صورة)

أخبار العالم

توقيف برلمانية تركية متهمة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي (صورة)
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqfz

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، توقيف النائبة البرلمانية عن "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر، سمرا كوزال بعد رفع الحصانة عنها لـ "انتمائها إلى تنظيم إرهابي مسلح".

إقرأ المزيد
الداخلية التركية تعلن عن إحباط هجوم إرهابي شمالي سوريا
الداخلية التركية تعلن عن إحباط هجوم إرهابي شمالي سوريا

وأوضح صويلو عبر حسابه في "تويتر"، أمس الجمعة، أن الاستخبارات وقوات الأمن ألقت القبض على كوزال وبحوزتها جواز سفر مزور أثناء توجهها إلى ولاية أدرنة المحاذية للحدود اليونانية والبلغارية، رفقة مهرب مهاجرين وشخص يروج للتنظيم الإرهابي (بي كي كي).

وكانت قد رفعت الحصانة البرلمانية عن النائبة كوزال في مارس الماضي بتصويت في البرلمان، بعد انتشار صورها في الصحافة مع إرهابيين من "بي كي كي" مقتولين، وتقريرين عنها حول "انتمائها إلى تنظيم إرهابي مسلح".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا