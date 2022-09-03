بلينكن يندد بالحكم الجديد الصادر بحق زعيمة المعارضة في ميانمار

ندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالحكم الجديد الصادر بحق زعيمة ميانمار السابقة، أونغ سان سو تشي، داعيا إلى ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

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وقال بلينكن: "ندين بشدة الحكم غير العادل من جانب النظام العسكري في ميانمار على، أونغ سان سو تشي، بالسجن ثلاث سنوات إضافية، بما في ذلك الأشغال الشاقة". وأضاف "علينا العمل معا لمحاسبة النظام على تصعيده للعنف وقمع القادة المنتخبين ديموقراطيا في بورما (ميانمار)".

وأوقفت سو تشي خلال الانقلاب الذي وضع حدا لعملية انتقال ديموقراطي استمرت عقدا، ووُضعت في زنزانة انفرادية في سجن نايبيداو نهاية يونيو.

وتواصل المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار إدانة سو تشي، التي حكم عليها أمس الجمعة بالسجن 3 سنوات إضافية، بتهمة التزوير الانتخابي في عام 2020، خلال محاكمة طويلة وشاقة يعتبرها المجتمع الدولي سياسية.

المصدر: أ ف ب