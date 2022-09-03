سفن حربية روسية وصينية تشارك في مناورات "فوستوك 2022"

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفنا روسية ةصينية أطلقت نيران المدفعية في بحر اليابان خلال مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية.

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وجاء في البيان: "قامت السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ (الروسي) وجيش التحرير الشعبي الصيني بإطلاق نيران مدفعية على أهداف سطحية كجزء من تدريبات فوستوك 2022 الاستراتيجية".

ووفقا لخطة المناورات، اكتشفت مجموعة السفن الروسية والصينية مجموعة تكتيكية من السفن لعدو وهمي في البحر ودخلت معها في معركة بالمدفعية. تم تحديد مكان قوات العدو الوهمي من قبل مجموعة من سفن الإنزال الكبيرة التابعة لأسطول المحيط الهادئ، حيث تم إطلاق النار من حوامل مدفعية عالمية للسفن على درع الهدف البحري.

بعد ذلك، قامت المروحية الحاملة "كا -27" التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ الروسي باستطلاع المنطقة البحرية وتحديد سفينة سطحية أخرى "معادية". وكان الهدف يقع على مسافة بعيدة، لذلك تم تنفيذ ضربة صاروخية ضده، كما أجرت سفن البلدين مناورات تكتيكية مشتركة وأجرت تدريبات اتصالات.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022"(فوستوك 2022) بشرق روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.

المصدر: نوفوستي