سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن توجه أكثر من 15 قارب مسلحين أوكرانيين نحو مدينة إنيرغودار

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه أن أكثر من 15 قاربا سريعا تحمل مسلحين يتجهون من الأراضي التي تسيطر عليها كييف باتجاه مدينة إنيرغودار التي تخضع لسيطرة روسيا.

وقال: "يوجد نحو 40 قاربا في مياه نهر دنيبر. ويتحرك ما لا يقل عن 15 من هذه القوارب السريعة التي تحمل عددا كبيرا من المسلحين نحو إنيرغودار".

وأكد أنه لم يكن هناك مثل هذه النشاطات على الماء طوال فترة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس