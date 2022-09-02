سلطات مقاطعة زابوروجيه تؤكد أن بعثة وكالة الطاقة الذرية تحصل على المعلومات التي تطلبها

أكد فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحصل على حق الوصول الكامل إلى المعلومات التي تطلبها حول عمل محطة زابوروجيه النووية.

وقال روغوف إن كل ما تطلبه بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحصل عليه على الفور دون أي أعذار أو تأجيلات.

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وأضاف: "طلبوا العشرات من المستندات والخرائط التكنولوجية. كما حصلوا على خريطة لقصف إرهابيي زيلينسكي. خريطة كاملة تظهر أين طارت القذائف وكيف، ومسارها، وأنواع وعينات الشظايا".

وأشار رئيس وكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي إلى إنه تم انتهاك سلامة محطة زابوروجيه النووية عدة مرات، ولا يمكن حاليا تحديد ما إذا كان الضرر الحاصل تم عن قصد أم عن طريق الخطأ.

المصدر: نوفوستي