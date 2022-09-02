غروسي: محطة زبوروجيه تعرضت لأضرار أثرت على سلامتها بسبب القصف

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي تعرض محطة زابوروجيه الكهروذرية للقصف مرارا، لدرجة أضرت بسلامتها.

وقال غروسي لدى وصوله الى فيينا، سجلت بعثة الوكالة آثار قصف لمحطة زابوروجيه النووية، انتهكت سلامة المحطة عدة مرات.

وأضاف "نرى نشاطا عسكريا حول المحطة، رأيت أنا وفريقي ثقوبا وآثارا على المباني من القصف. وهذا يعني أن سلامة المحطة قد انتهكت ليس لمرة واحدة، وإنما لمرات عدة".

وقال غروسي إنه سيقدم تقريرا عن وضع محطة الطاقة النووية مطلع الأسبوع المقبل، "بمجرد أن نحصل على صورة كاملة لما يحدث".

المصدر: نوفوستي