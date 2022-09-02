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غوتيريش: مصدوم من محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني

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غوتيريش: مصدوم من محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني
RT
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن صدمته إزاء محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر بعد أن حاول مسلح إطلاق النار عليها من مسافة قريبة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو إن الأمين العام صدم بهذه الأنباء ويدين هذا العنف ويعرب عن تضامنه مع نائب الرئيس وحكومة وشعب الأرجنتين.

وأقدم شاب يبلغ من العمر 35 عاما على إطلاق النار على رأس السيدة كيرشنر إلا أن محاولته باءت بالفشل.

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وكان الشاب وسط حشد ينتظرها لإلقاء التحية عليها وطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية بعد حكمها البلاد لولايتين منذ 2007 إلى 2015.

المصدر: وكالات

 

 

 

 

 

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