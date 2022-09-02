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أوكرانيا تعترف بقصفها مدينة إنيرغودار حيث تتواجد محطة زابوروجيه النووية

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أوكرانيا تعترف بقصفها مدينة إنيرغودار حيث تتواجد محطة زابوروجيه النووية
Legion-Media
مدينة إنيرغودار -أرشيف
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اعترفت أوكرانيا أنها قصفت قاعدة روسية في مدينة إنيرغودار، حيث يتواجد موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتفقدون محطة زابوروجيه النووية.

وقال الجيش الأوكراني إنه "نفذ ضربات على مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه حيث تتواجد المحطة النووية ومقاطعة خيرسون ودمر ثلاث منظومات مدفعية روسية ومخزن ذخيرة".

ويزور فريق يضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه النووية وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة.

المصدر: ا ف ب

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