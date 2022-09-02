لأول مرة.. قرار لبورصة لندن يمثل أكبر "صدمة" في تاريخها

قررت بورصة لندن للمعادن LME تعليق التسجيل على أساس مؤقت أو دائم لـ 19 شركة إنتاج معادن، لعدم امتثالها لمتطلبات منشأ المعادن.

ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، هذا الحدث يمثل أكبر "صدمة" في تاريخ البورصة الممتد لـ 145 عاما.

وحسب القواعد التي تم اعتمادها في عام 2022، يتوجب على جميع المنتجين المدرجين في القائمة إثبات أن الكوبالت والألمنيوم والنحاس الذي يقدمونه للسوق يتم الحصول عليه بطرق لا تنتهك حقوق الإنسان ولا يساهم في تمويل النزاعات أو الفساد.

وكان السبب وراء هذه الخطوة هو المخاوف التي نشأت في عام 2017 من أن الكوبالت الذي تم تداوله في بورصة لندن للأوراقالمالية تم الحصول عليه بواسطة تشغيل الأطفال.

هذا المعدن مكون أساسي في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية.

المصدر: تاس