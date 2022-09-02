مسؤول ياباني: النفط الروسي المستخرج من "سخالين-2" غير خاضع لقرار مجموعة السبع بشأن تحديد الأسعار

نقلت وكالة كيدو اليابانية عن مسؤول في وزارة المالية اليابانية أن النفط الذي يتم استخراجه من مشروع "سخالين ــ 2" لا يندرج ضمن تحديد أسعار النفط الروسي.

وفرضت اليوم الجمعة مجموعة السبع تحديد سقف لأسعار النفط الروسي خلال اجتماع وزراء مالية تلك الدول في برلين، حيث تم اعتماد بيان بهذا الخصوص.

ومن أجل تنفيذ هذا الإجراء تم الاتفاق على تشكيل "تحالف دولي واسع" وحظر تقديم أي خدمات نقل بحري للنفط الروسي إذا تم بيعه بسعر أعلى من السقف الذي يحدده "التحالف الواسع".

يتضمن مشروع سخالين -2 عدة حقول تقدر احتياطياتها القابلة للاسترداد بـ 150 مليون طن من النفط و 500 مليار متر مكعب من الغاز.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد وقع مرسوما العام الماضي بشأن إنشاء شركة "سخالين للطاقة" كمشغل لمشروع سخالين -2.

وفي وقت لاحق في 30 يونيو 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتأسيس شركة جديدة كمشغل لمشروع ساخالين - 2 كبديل عن شركة "ساخالين للطاقة" المشار إليها، مع منح المساهمين الاجانب مهلة شهر لشراء حصص فيها بما يتناسب مع حصصهم في الشركة السابقة.

وتمتلك شركات التجارة والاستثمار اليابانية ميتسوبيشي وميتسوي 12.5 ٪ و 10 ٪ في المشروع، على التوالي.

المصدر: تاس