أوليانوف: رد طهران الأخير بشأن الاتفاق النووي واقعي ويمكن قبوله في حال وجود إرادة سياسية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه يمكن قبول الرد الإيراني على مقترحات الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي في حال وجود إرادة سياسية.

وقال أوليانوف في بيان على تويتر: "قدمت إيران ردها على مقترحات الولايات المتحدة على مسودة القرار بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن الواضح أن الاقتراحات الإيرانية ليست طموحة أكثر من اللازم ويمكن قبولها في حال وجود الإرادة السياسية اللازمة لإكمال محادثات فيينا".

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وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل أيام عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة".

وقدم الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس ما أسماه "نصا نهائيا" لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقد اقترحت إيران تعديلات عليه، وردت عليها الولايات المتحدة عبر الوسطاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الخميس الفائت إن طهران أرسلت ردا جديدا بعد رد الولايات المتحدة.

المصدر: RT