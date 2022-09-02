طهران: إحباط هجومي قراصنة في أقل من شهر

أعلنت البحرية الإيرانية إحباط هجومين على السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر من قبل قراصنة يوم الخميس.

وذكرت البحرية الإيرانية في بيان نشرته وكالة إرنا أن قواتها البحرية صدت هجوما نفذته سفينة تقل 12 عنصرا مسلحا حاولت قطع طريق سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب.

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وكانت إيران قد أعلنت في 10 أغسطس، عن صد قواتها البحرية لهجوم مماثل على سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

وكغيرها من الدول التي تعتمد على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، عززت إيران من تواجد قواتها البحرية في المنطقة امتدادا إلى خليج عدن على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها في الفترة الممتدة ما بين 2000 - 2011.

وتقوم البحرية الإيرانية بإرسال دوريات حراسة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها منذ العام 2008.

ووفقا ل لمنظمة الأمن البحري البريطانية فإن وتيرة هذه الهجمات التي غالبا ما يقف وراءها قراصنة صوماليون قد تراجعت خلال الأعوام الماضية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدة دول لتأمين الملاحة البحرية.

المصدر وكالات