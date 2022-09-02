وسائل إعلام: البحرية الإيرانية توقف زورقين أمريكيين في البحر الأحمر

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من توقف زورقين أمريكيين عسكريين في البحر الأحمر، وذلك في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

وقالت البحرية في بيان إنه "البحرية التابعة للجيش الإيراني وخلال مهمة مستمرة لها منذ شهرين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في بحر الأحمر، تمكنت من توقيف زورقين أمريكيين عسكريين بعد أن شكلا ازعاجا لمدمرة جماران".

وأوضحت أنها أفرجت عن الزورقين "في مكان آمن بعد أن واصلت المدمرة مسارها وحذرت الجانب الأمريكي من تكرار هذا السلوك المزعزع للملاحة البحرية".

المصدر: "إيران بالعربي"