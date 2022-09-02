قالت صحيفة "ديلي ميل" إن خدمات الطرق في بريطانيا ألقت بمسؤولية الارتفاع الحاد لأسعار البيتومين ، الذي يستخدم لإصلاح الطرق، على عاتق الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أنه قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، تم توفير حوالي 60% من هذه المواد من روسيا، والآن يتعين على السلطات توفير المال والبحث عن البيتومين في الأسواق الأخرى، مما يزيد التكاليف ويمدد وقت إصلاح الطرق.

بالإضافة إلى ذلك، قالت جمعية الحكومة المحلية، التي تمثل أكثر من 350 مجلسا في إنجلترا وويلز، إن العديد من أعضائها قد تضرروا من زيادة تكاليف صيانة الطرق بنسبة 22%.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بادرت الدول الغربية بفرض عقوبات ضد روسيا، استهدفت على وجه الخصوص موارد الطاقة.

وقد حذر الرئيس الروسي في وقت لاحق من أن سياسة الاحتواء ومحاولات إضعاف روسيا هي سياسة يتبعها الغرب، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي